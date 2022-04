Israël: une seconde lettre de menaces avec une balle à l'intérieur a été envoyée à la famille de N. Bennett

Selon Channel 12, la lettre était adressée à l'un de ses fils

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, une lettre de menace comprenant une balle a été envoyée à la famille du Premier ministre Naftali Bennett, a rapporté jeudi après-midi Channel 12.

La lettre aurait été envoyée par une personne connue de la famille, indique la chaîne, bien qu'elle n'ait pas nécessairement été envoyée par le même suspect qui a posté la première lettre.

Le rapport indique que la lettre découverte au domicile du Premier ministre à Ra'anana était adressée à l'un de ses fils.

La police et le Shin Bet ont ouvert une enquête.

Mardi, la famille du Premier ministre avait reçu une première lettre de menaces de mort contenant une balle réelle.

"Je suis le Premier ministre et une personnalité politique, mais je suis aussi un mari et un père et il est de mon devoir de protéger ma femme et mes enfants. Nous devons faire baisser la température du discours politique", avait réagi M. Bennett dans un communiqué.