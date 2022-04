Yom Hashoah: "L'État d'Israël est le foyer éternel du peuple juif" (Isaac Herzog)

"Nous préserverons toujours la capacité de nous défendre par nous même"

Le président israélien Isaac Herzog a participé jeudi soir à la cérémonie de clôture des événements du Yom HaShoah au kibboutz Lohamei HaGeta'ot (nord) - Les Combattants du ghetto - appelant à "sanctifier l'engagement mutuel" dans le public israélien.

"Il ne faut pas s'alarmer de la diversité et de la mosaïque", a dit le président devant des membres du musée Lohamei HaGeta'ot.

"L'éventail des opinions en nous est d'une grande valeur - mais il y a surtout des dénominateurs communs, des contours et des frontières communs qu'il ne faut pas abandonner dans les leçons de la Shoah", a-t-il insisté.

"La première leçon est que l'État d'Israël, aussi diversifié soit-il, et qui dispose d'un vaste choix de communautés et croyances, est le foyer éternel du peuple juif", a-t-il rappelé.

"Nous préserverons toujours la capacité de nous défendre par nous même", a-t-il souligné.

Le président a appelé "à se souvenir des morts, des Justes parmi les nations, des partisans et des combattants du ghetto - et de tous ceux qui travaillent pour préserver la mémoire et le patrimoine".

"Le destin a voulu que nous et nos enfants soyons la dernière génération à entendre de vive voix les derniers témoignages des horreurs de la Shoah. C'est un immense privilège. Mais la Shoah ne doit pas devenir un simple domaine de recherche", a-t-il insisté.

"Puisse la mémoire des morts, six millions de notre peuple, être rappelée et chérie dans nos cœurs de génération en génération comme une mémoire vivante, douloureuse et surtout instructive", a-t-il conclu.