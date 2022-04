Israël: deux habitants d'Umm al-Fahm inculpés pour ne pas avoir empêché l'attaque terroriste de Hadera

Ils auraient notamment aidé à fournir les armes aux terroristes

Les procureurs ont déposé vendredi des accusations contre deux habitants d'Umm al-Fahm pour avoir prétendument échoué à empêcher une attaque terroriste le mois dernier à Hadera par des partisans de l'État islamique originaire de cette ville arabe du nord d'Israël.

Les cousins Ibrahim et Ayman Ighbariah ont tué deux agents de la police des frontières de 19 ans à l'arme automatique le 27 mars dans la ville de Hadera, avant d'être abattus sur place par la police israélienne.

La fusillade a ensuite été revendiquée par l'État islamique.

Selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal de première instance de Hadera, Hassan Mahajina 18 ans et Muhammad Gassan Mahajina, 26 ans avaient fréquenté des hommes armés de l'État islamique pendant des années avant l'attaque.

Les cousins Ibrahim et Ayman Ighbariah avaient tenu des réunions au domicile de ce dernier auxquelles assistaient Muhammad Gassan Mahajina et d'autres. Les cousins y avaient notamment fait l'éloge de l'EI et regarderaient des vidéos de ses membres menant des attaques et tuant des civils.

En février, Muhammad Gassan Mahajina et Ayman Ighbariah auraient contacté Hassan Mahajina à plusieurs reprises au sujet de l'acquisition de deux boîtes de munitions pour pistolets.

L'acte d'accusation indique que Mahajina a négocié un accord pour les balles et les a données à Ighbariah, dont il a ensuite refusé la demande d'assistance pour obtenir un fusil.

Israël fait face à une vague de terreur islamiste depuis le mois de mars qui a coûté la vie à 14 personnes.