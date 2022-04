Israël signe un accord de coopération avec les Emirats pour la mission spatiale Beresheet 2

La mission constituera la deuxième tentative de l'Etat hébreu de poser un module spatial sur la Lune

La société spatiale israélienne SpaceIL a signé un accord de coopération avec les Émirats arabes unis afin de réaliser une mission conjointe sur la Lune prévue en 2024, selon le Technion UK.

Cette mission, baptisée Beresheet 2 en référence au Livre de la Genèse, est un pas supplémentaire dans les nombreuses collaborations mises en place entre les deux pays suite à la signature des accords d'Abraham.

Elle constituera la deuxième tentative de l'Etat hébreu de poser un module spatial sur la Lune, après l'échec de la mission antérieure Beresheet.

SpaceIL a qualifié la mission Beresheet 2 de "premier projet scientifique et technologique visant à créer une histoire commune entre les deux peuples, avec les drapeaux d'Israël et des Émirats ensemble sur la Lune".

La société spatiale a ajouté qu'il s'agissait "de créer un modèle de coopération dans de nombreux aspects – technologiques, scientifiques et éducatifs – destinés à approfondir le lien entre les pays, et à servir d’inspiration pour une coopération plus poussée entre Israël et tous les pays arabes".

"Notre société est engagée à promouvoir la science, ainsi que la paix régionale via la coopération avec des pays épris de paix et en quête d'espace", a déclaré le PDG de SpaceIL, Shimon Sarid.

La mission Beresheet 2, qui devrait coûter 100 millions de dollars, enverra dans l'espace le plus petit vaisseau spatial jamais réalisé, selon Technion UK, qui a précisé que l'un des orbiteurs resterait dans l'espace pendant cinq ans afin de permettre la poursuite de travaux scientifiques.

Des étudiants des Émirats arabes unis et d'Israël participeront notamment à un projet visant à identifier l'heure exacte de la nouvelle lune, à partir des informations recueillies au cours de la mission.