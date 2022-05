Israël: N. Bennett fustige S. Lavrov sans précédent, appelle à cesser d'employer la Shoah comme "outil politique"

"Le but de tels mensonges est d'accuser les Juifs eux-mêmes des crimes les plus horribles de l'histoire"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a ouvertement fustigé lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour ses remarques selon lesquelles Adolf Hitler a "du sang juif", et les Juifs sont "parmi les pires antisémites", une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

"Je considère avec la plus grande sévérité la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères", a-t-il nommément accusé, selon un communiqué de son bureau.

"Le but de tels mensonges est d'accuser les Juifs eux-mêmes des crimes les plus horribles de l'histoire, qui ont été perpétrés contre eux, et ainsi d'absoudre les ennemis d'Israël de toute responsabilité", a dénoncé M. Bennett.

"Comme je l'ai déjà dit, aucune guerre de notre époque ne ressemble à la Shoah ou n'est comparable à la Shoah", a-t-il encore insisté.

Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé à cesser d'employer "la Shoah du peuple juif comme outil politique".

Ces remarques, qui s'adressent explicitement au ministre russe des Affaires étrangères, sont les premières depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février.

Naftali Bennett avait jusqu'à présent pris soin de ne pas condamner la Russie, contrairement au chef de la diplomatie israélienne qui s'était joint à d'autres pays pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour son invasion de l'Ukraine.

Yair Lapid a également dénoncé lundi les propos de son homologue russe.

Lors des atrocités imputées à la Russie perpétrées à Boutcha, le Premier ministre israélien s'était dit "choqué" estimant que "la souffrance des citoyens ukrainiens était énorme", mais s'était abstenu d'accuser la Russie de crimes de guerre.

Des responsables à Jérusalem avaient alors évoqué la coordination militaire avec la Russie en Syrie et ses tentatives de médiation entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine comme raisons de ses critiques modérées.