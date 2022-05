Le bureau de presse israélien lance un cours d'hébreu pour les journalistes étrangers

Le cours est organisé en collaboration avec l'Organisation sioniste mondiale

Le bureau de presse du gouvernement israélien (GPO) ouvre ce lundi un cours d'hébreu pour débutants pour les journalistes étrangers.

Vingt reporters et photographes, dont des journalistes arabes et turcs, participeront au cours de trois mois. Ils apprendront également les bases de la culture israélienne.

"Nous avons vu que les lacunes linguistiques ont parfois des implications sur les reportages des journalistes", explique le directeur du GPO, Nitzan Chen.

"L’initiative que nous lançons pour la première fois a le pouvoir de réduire ces écarts, de permettre aux journalistes étrangers de découvrir la culture et la société israéliennes sans intermédiaires, et de renforcer indirectement la hasbara (terme utilisé par l'État hébreu pour décrire ses relations publiques et sa diplomatie publique) d’Israël dans le monde," a-t-il poursuivi.

Les reportages étrangers sur Israël sont très souvent biaisés pro-palestiniens notamment en raison de la désinformation et de la méconnaissance des faits sur le terrain.