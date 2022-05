Israël: le complexe de la Faculté de médecine Azrieli de l'Université Bar-Ilan à Safed se transforme en hôpital pour ours en peluche

"Chaque année, une nouvelle touche créative et innovante est introduite"

Environ 500 enfants accompagnés d'ours en peluche se sont rendus aujourd'hui à la Faculté de médecine Azrieli de l'Université Bar-Ilan à Safed dans le nord d'Israël pour obtenir des soins médicaux pour leurs compagnons de fourrure.

Le complexe de la faculté de médecine Azrieli a été transformé en hôpital fictif, avec des salles de radiographie, des installations pour faire les prises de sang ou encore des ambulances.

L'activité éducative communautaire annuelle vise à atténuer l'anxiété que les enfants peuvent ressentir envers les professionnels de la santé, les soins médicaux et l'hospitalisation. L'hôpital "Teddy Bear" est géré par la faculté Azrieli en coopération avec Matat fondée par Freddy Singer.

Des étudiants en médecine et en recherche ont agi en tant que médecins traitants. En collaboration avec les professeurs de la faculté de médecine, ils ont créé diverses stations de traitement mises en place partout: une salle d'urgence fictive, un service de chirurgie, d'orthopédie, d'ORL ou encore de cardiologie.

"C'est incroyable ici", a déclaré Einav Pony, dont la fille de huit ans, Lidar, a le plus apprécié la pharmacie de fortune. "Les gens viennent ici chaque année et chaque année, une nouvelle touche créative et innovante est introduite", a-t-elle ajouté à propos de l'hôpital Teddy Bear.

L'événement a permis aux enfants de poser des questions sur la maladie, les blessures, les traitements médicaux et plus encore.

Les jeunes ont également pris une part active au processus d'admission, d'examen et de diagnostic, et d'orientation vers les différents services hospitaliers.

Le professeur Karl Skorecki, doyen de la faculté de médecine Azrieli de l'université Bar-Ilan: "après deux ans de coronavirus et des dizaines de tests que ces enfants ont dû subir, nous avons maintenant une chance de leur montrer un traitement alternatif. En traitant leurs ours en peluche, nous démontrons différents aspects de la médecine, leur enseignons le corps humain et essayons d'apaiser leurs inquiétudes."