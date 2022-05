Israël ouvre la banque de sang la plus protégée du monde

Le complexe est doté de moyens de défense contre toutes attaques potentielles

La banque nationale de sang la plus sécurisée au monde a été inaugurée lundi en Israël, les parties les plus importantes étant protégées dans une structure souterraine - contre le terrorisme, les attaques chimiques et biologiques et même les tremblements de terre.

Il aura fallu quatre ans et quelque 11.000 tonnes d'acier pour mener à bien ce projet à hauteur de 135 millions de dollars (soit 128.6 millions d'euros).

Le principe directeur consiste à ce que l'approvisionnement en sang du pays soit un "atout stratégique" qui peut sauver de nombreuses vies dans des scénarios d'urgence et qui, en tant que tel, doit être protégé.

"Nous avons visité de nombreuses banques de sang dans le monde lors de la planification, et nous avons constaté qu'il n'y avait tout simplement aucun autre pays disposant d'une installation comme celle-ci, avec un tel niveau de protection de l'approvisionnement national en sang", a déclaré au Times of Israel Moshe Noyovich, l'ingénieur qui a supervisé le projet et un haut responsable des American Friends of Magen David Adom, qui l'a financé.

"Nous avons construit quelque chose qui est une nouvelle norme en matière de protection du sang, ce qui est important car c'est un atout stratégique", a-t-il soutenu.

Le président Isaac Herzog, le ministre de la santé Nitzan Horowitz et d'autres responsables ont assisté à la cérémonie d'inauguration du centre à Ramla, dans le centre d'Israël, lundi.

Il traitera et stockera la quasi-totalité des dons de sang de l'Etat hébreu, tant pour les civils que pour les militaires, lorsqu'il sera pleinement opérationnel au cours de l'été.

Le complexe remplacera les installations actuelles de Ramat Gan, qui ont été construites dans les années 1980 et ne disposent plus de l'espace nécessaire pour la quantité de dons requise par la population croissante d'Israël.