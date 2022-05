Israël commémore à compter de mardi soir les 24.068 soldats tombés au combat

4.216 victimes du terrorisme seront également commémorées

Le jour du Souvenir pour les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme débutera mardi soir après le déclenchement d'une sirène à 20h00.

A la suite de cette minute de silence, une cérémonie sera conduite sur la place du Mur des Lamentations à Jérusalem, en présence du président Isaac Herzog et du chef d'état-major Aviv Kochavi.

Mercredi matin à 11h00, une seconde sirène de deux minutes retentira à travers le pays, suivie de services commémoratifs dans les 52 cimetières militaires israéliens.

Le nombre de soldats tombés au combat s'élève à ce jour à 24.068.

Au cours de l'année écoulée, 56 militaires se sont ajoutés au bilan, 84 autres, souffrant d'un handicap et décédés des suites de cette invalidité ont été reconnus comme tombés au combat.

Aviv Kochavi a publié mardi matin un texte en amont du jour du Souvenir, appelant "tout le peuple d'Israël à s'unir dans le souvenir et l'identification".

"Cette journée met un frein au quotidien pour laisser le temps à tous les citoyens de penser aux morts et à leurs familles, pour se réconcilier avec l'énorme douleur qu'ils endurent régulièrement", a-t-il écrit.

"C'est une douleur qui ne se repose pas, une douleur brûlante et oppressante, qui pèse sur les moments de bonheur et obscurcit toute joie", a-til poursuivi.

"Mais elle aussi, avec toute sa cruauté, nous rappelle à tous qu'il est le symbole de la liberté, de l'indépendance et de la sécurité dont bénéficient les citoyens", a ajouté le chef d'état-major.

"Les soldats de Tsahal et leurs commandants opèrent dans tous les secteurs, développent des moyens et des méthodes de guerre et mènent des opérations pour défendre le pays", a-t-il détaillé, "mais la première arme au monde est l'esprit combatif, la volonté de se battre et la qualité du peuple ".