Israël: le ministre de la Sécurité intérieure révèle des détails classifiés sur la mort d'un soldat en Syrie en 1984

Le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, a révélé mardi, peu avant les commémorations du jour du Souvenir, des informations jusqu'à présent classifiées sur le sort d'un soldat mort au combat.

"Le sergent d'état-major Barak Sharabi a été tué alors qu'il était sous mon commandement, au fin fond du territoire syrien", a déclaré M. Barlev lors d'un interview à la radio Kan Reshet Bet, ajoutant qu'il était alors lui-même à la tête de l'une des trois principales unités de forces spéciales de Tsahal, la Sayeret Matkal.

Suite aux propos du ministre, la censure militaire a autorisé à dévoiler que le sergent Barak Sharabi était tombé en Syrie en 1984.

Omer Barlev, qui a connu une longue carrière à l'armée, a fait ces révélations en réponse à une question concernant ce qu'il éprouvait en amont du jour du Souvenir.

"C'est une journée difficile et émouvante pour moi", a déclaré M. Barlev.

"Beaucoup de mes commandants et de soldats sous mon commandement ont été tués au cours des 40 dernières années, et des personnes aussi avec qui j'allais à l'école et qui étaient à l'armée avec moi", a-t-il confié.

"C'est dur, ça m'accompagne tout au long de la vie", a-t-il ajouté.

La mort du sergent d'état-major Barak Sharabi est parmi celles "qui m'ont le plus affecté", a-t-il par ailleurs détaillé.

Selon le site mémorial du gouvernement, Barak Sharabi est né en 1963 à Kfar Hanagid dans le centre du pays. Il a été enrôlé en 1981, d'abord dans la marine. Après avoir décidé que lui et la mer "n'allaient pas ensemble", il s'est porté volontaire pour s'engager dans la Sayeret Matkal.

Il est décédé "en accomplissant son devoir" le 18 décembre 1984. Il avait 21 ans au moment de sa mort, selon le site.