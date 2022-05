Israël/Yom Hazikaron: "notre pouvoir est supérieur à celui de tous nos ennemis réunis" (N. Bennett)

"Notre peuple porte sur son corps les cicatrices de nos divisions ancestrales"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a donné une allocution mardi après-midi à Jérusalem à l'occasion du Yom Hazikaron (jour du Souvenir) où le pays commémore les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme.

"Si nous laissons la colère et la haine nous saisir, nos ennemis en profiteront aussitôt pour nous faire du mal. Notre peuple porte sur son corps les cicatrices de nos divisions ancestrales," a-t-il déclaré.

"Mes frères et sœurs, nous avons une armée de Tsahal forte et d'excellentes organisations de sécurité. Nous sommes sur nos gardes pour contrer les menaces proches et lointaines. En tant que personne qui porte la responsabilité ultime de la sécurité d'Israël, je peux clairement affirmer que notre pouvoir est supérieur à celui de tous nos ennemis réunis", a poursuivi le Premier ministre.

M. Bennett a ensuite assuré que "nous avons eu l'occasion de corriger le péché de notre haine fraternelle ancestrale. Nous nous disputerons, mais personne ne détestera jamais son frère. Avant tout, nous nous souviendrons que nous sommes une seule famille, c'est notre devoir envers les déchus. C'est aussi notre devoir envers les générations futures."

Enfin, le Premier ministre a évoqué certains des morts qu'il avait personnellement connus pendant son service militaire durant la guerre au Liban.

Dès mardi soir, Israël rend hommage aux soldats décédés et victimes du terrorisme. Une sirène retentira à 20h en leur mémoire, tandis que des cérémonies auront lieu toute la soirée et dans la journée de mercredi.