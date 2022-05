Israël: 56 soldats tombés au combat et 33 victimes du terrorisme comptabilisés depuis le Yom Hazikaron l'an dernier

Au total, 24.068 personnes sont décédées pendant leur service militaire depuis 1860

La sirène a retenti en Israël mardi soir à 20h en mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme, au cours de laquelle le pays entier s'est figé marquant une minute de silence.

Le président de l'Etat Isaac Herzog et le chef d'état-major de Tsahal Aviv Kochavi ont ensuite donné une allocution.

"Au cours de la dernière année, des dernières semaines et même des derniers jours, le chagrin et la douleur nous ont frappés à maintes reprises. Aujourd'hui encore, nos ennemis se dressent contre nous avec une terreur haineuse et, comme toujours, ils nous trouvent prêts et déterminés, une main tenant une arme et l'autre tendue vers le dialogue et la paix," a déclaré le président Herzog.

Cinquante-six soldats sont morts au cours de leur service militaire depuis le dernier jour du Souvenir.

84 autres anciens combattants handicapés sont décédés des suites de complications résultant de blessures subies pendant leur service.

Au total, 24.068 personnes sont décédées pendant leur service militaire depuis 1860.

Trente-trois noms ont également été ajoutés à la liste des victimes du terrorisme qui ont péri dans des attentats au cours de l'année écoulée.

Quatre autres victimes handicapées sont décédées des suites de blessures graves subies lors d'attaques, ce qui porte le total à 3.199 victimes depuis la création d'Israël en 1948.

Depuis 1851, le nombre total de victimes du terrorisme s'élève quant à lui à 4.216, selon l'Institut national d'assurance d'Israël.

Israël est actuellement frappé par une vague de terreur au cours de laquelle 15 personnes supplémentaires ont perdu la vie.