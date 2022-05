Jour du Souvenir: "Vos proches ne reviendront pas, mais grâce à eux, beaucoup d'autres reviendront" (chef d'état-major)

"Votre douleur est insupportable, le chagrin est oppressant et se ramifie dans le corps et l'esprit"

Le chef d'état-major de Tsahal Aviv Kochavi a adressé un message aux familles endeuillées mardi soir lors de son discours pour le jour du Souvenir au Mur occidental à Jérusalem.

"La grande majorité des familles de l'État d'Israël ont attendu que leurs enfants descendent de la montagne, et les ont reçus avec une accolade à la fin de leur service militaire, mais vous avez attendu en vain. Certains d'entre vous attendent toujours", a affirmé M. Kochavi.

"Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, mais grâce à eux, beaucoup sont revenus. Grâce à eux, la vie de dizaines de milliers de citoyens a été sauvée, et une grande partie de la sécurité et des réalisations de l'État leur est due", a-t-il poursuivi.

"Votre douleur est insupportable. Le chagrin est oppressant, il se ramifie dans le corps et l'esprit. Il est présent et ne se repose pas un instant, surmontant cruellement les shabbats, les vacances et les anniversaires" a-t-il ajouté.

"L'ensemble de l'armée israélienne et moi-même à sa tête inclinons nos têtes en signe de sympathie, de profonde tristesse et de reconnaissance pour votre résilience" a conclu le chef d'état-major.

Israël s'est figé mardi soir pour marquer le début des commémorations annuelles du Souvenir pour ses soldats morts en exercice et les victimes d'attentats.