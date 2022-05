Jour de l'indépendance: "Quand le peuple d'Israël est uni, rien ne peut lui arriver" (N. Bennett)

"Israël surmontera toute menace extérieure, proche ou lointaine"

Lors de la cérémonie officielle marquant le début des festivités du jour de l'indépendance et du 74ème anniversaire d'Israël sur le mont Herzl à Jérusalem, le Premier ministre Naftali Bennett a insisté sur l'importance de l'union du pays face aux menaces qui le guettent.

"Le jour de l'indépendance est un jour de grande fierté pour nous tous. Israël surmontera toute menace extérieure, proche ou lointaine", a-t-il affirmé lors de son discours.

"Ce qui a détruit l'État juif à l'époque du Second Temple et du Premier Temple, ce sont les divisions au sein de notre peuple. On nous a donné une troisième chance et cette fois, nous devons réussir. Il ne faut pas laisser la haine s'emparer de nous. Il faut croire qu'autrui veut aussi le bien de l'État, même si son avis est complètement différent", a soutenu le Premier ministre.

"Quand le peuple d'Israël est uni, rien ne peut lui arriver", a-t-il insisté.

Avant lui, le président de l'État Isaac Herzog a lui aussi appelé à l'unité dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie.

"Notre droit de vivre et de prospérer ici dans ce pays réside dans la chute des murs qui se sont dressés en son sein : les murs qui se sont dressés entre nous. Nous nous verrons à nouveau tous comme des partenaires dans la construction du pays", a-t-il affirmé.

"Dans la mesure où nous saurons mettre l'accent sur l'unité, la droiture de notre voie et de notre foi, intérieurement et extérieurement, ressortira plus clairement", a-t-il professé.

Enfin, le président de la Knesset, Miki Levy, a déclaré : "Nous, Israéliens, connectons nos nuances à un seul tissu humain, à la société israélienne qui nous remplit tous le cœur et qui fait à plusieurs reprises l'impossible contre toute attente".