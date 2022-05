Entre parade aérienne et barbecues, Israël fête le 74ème anniversaire de son indépendance

N. Bennet a salué l'esprit qui a transformé Israël d'une petite nation dans le désert en un leader high tech

Les Israéliens s'apprêtent à se rendre dans les parcs, les plages, les sites naturels et autres espaces ouverts pour des barbecues et autres festivités jeudi, alors que le pays célèbre son 74ème anniversaire à l'occasion du jour de l'indépendance (Yom Haatzmaout).

Jeudi matin et en début d'après-midi, des avions de l'armée de l'air survoleront une grande partie du pays, une parade populaire et emblématique des célébrations.

La parade comprendra des avions de combat F-15, F-16 et F-35, des avions d'entraînement Lavi, des avions cargo C-130, un avion de ravitaillement Boeing, des hélicoptères Black Hawk, Sea Stallion, Panther et Apache, ainsi que des drones Heron d'Israel Aerospace Industries. Ce sera la première fois que des drones IAI participeront au survol.

Cette année, l'armée survolera pour la première fois la ville d'Hébron en Cisjordanie et l'implantation adjacente de Kiryat Arba. Tsahal a indiqué que ce survol n'était pas un geste politique, mais était lié à la taille de la communauté.

Par ailleurs, Tsahal va renouer avec sa tradition annuelle d'ouverture des principales bases aux visiteurs, après la suspension de ces événements, ces dernières années, en raison de la pandémie de coronavirus.

Parmi les bases ouvertes au public figurent la base de l'armée de l'air de Ramat David, dans le nord d'Israël, et celle de Tel Nof, dans le centre.

Les festivités seront couronnées par la cérémonie de remise du prix Israël 2022. Parmi les personnes honorées figurent le professeur Yoram Palti pour l'entrepreneuriat et l'innovation technologique et l'acteur, réalisateur et dramaturge Oded Kotler pour le théâtre et la danse.

Dans un message en anglais, le Premier ministre Naftali Bennet a salué l'esprit qui a transformé Israël d'une petite nation dans le désert en un leader technologique moderne.

"L'histoire d'Israël est une histoire d'espoir, une histoire d'esprit humain, une histoire de survie contre vents et marées. C'est l'histoire d'une nation qui a construit quelque chose à partir de rien, d'un peuple dispersé qui retourne dans son ancienne patrie", a déclaré M. Bennett.

"Quel est le secret de notre force ? C'est notre peuple, notre passion, notre esprit d'Am Yisrael. Peu importe les horreurs auxquelles nous avons été confrontés, nous n'avons jamais perdu notre espoir ; peu importe qui essaie de nous déshumaniser, nous n'avons jamais perdu notre humanité ; peu importe qui essaie de nous détruire, nous ne serons jamais vaincus. Nous vaincrons toujours", a-t-il déclaré.