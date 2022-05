Israël/Attentat à Elad: "Nous ne nous soumettrons pas au terrorisme" (Yaïr Lapid)

"La joie du Jour de l'Indépendance s'est arrêtée en un instant"

Le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a réagi jeudi soir à l'attaque terroriste d'Elad, qui a eu lieu à la fin de la fête de l'indépendance.

Il s'agit de la première réaction d'un haut dirigeant de la coalition.

"La joie du Jour de l'Indépendance s'est arrêtée en un instant", a déclaré M. Lapid.

"L'attaque terroriste meurtrière d'Elad est terrifiante pour le cœur et l'âme. Trois personnes ont été assassinées et trois autres blessées par des terroristes de bas étage. J'envoie mes condoléances du fond du cœur aux familles qui ont perdu un être cher ce soir, et je prie avec tout Israël pour la sécurité des blessés", a-t-il affirmé.

"Nous ne nous soumettrons pas à la terreur. Nous ne laisserons pas les terroristes nous effrayer. Les forces de sécurité attraperont les meurtriers et les jugeront. Nous continuerons à lutter ensemble pour notre indépendance et la sécurité des citoyens israéliens", a-t-il ajouté.

La ville d'Elad compte environ 50.000 habitants dont de nombreux juifs ultra-orthodoxes.

Cette attaque porte à 18 le nombre de personnes tuées dans les attaques anti-israéliennes depuis le 22 mars dernier, dont certaines ont été perpétrées par des Arabes israéliens et d'autres par des Palestiniens.