"Les ennemis d'Israël ne briseront jamais notre esprit" (Naftali Bennett)

"Nos ennemis se sont lancés dans une campagne meurtrière contre les Juifs"

Le Premier ministre Naftali Bennett a juré jeudi soir que les forces de sécurité israéliennes appréhenderont les terroristes à l'origine de l'attaque dans la ville d'Elad qui a tué trois personnes et en a blessé plusieurs autres.

"Les ennemis d'Israël ne briseront jamais notre esprit", a-t-il déclaré.

"Nos ennemis se sont lancés dans une campagne meurtrière contre les Juifs", a affirmé M. Bennett après une consultation avec ses responsables de la sécurité.

"Leur objectif est de briser notre esprit, et ils échoueront. Nous mettrons la main sur les terroristes et leurs complices, et ils en paieront le prix. J'envoie mes condoléances du plus profond de mon cœur aux familles des personnes assassinées", a poursuivi M. Bennett.

Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid, le chef de la police Kobi Shabtai, le ministre de la Sécurité publique Omer Barlev, le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi, le chef du Mossad ainsi que le chef du Shin Bet.

Au cours de la réunion, M. Bennett a été informé de l'attaque et des efforts déployés pour appréhender les terroristes.

L'attaque a eu lieu à la fin de la fête de l'indépendance du pays et fait suite à une vague d'attentats terroristes en Israël et en Cisjordanie ces dernières semaines.