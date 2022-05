Israël/Attentat à Elad: Bar Refaeli interpelle Bella Hadid sur Instagram

Bella Hadid est une farouche opposante à l'Etat hébreu

La top-modèle Bar Refaeli, touchée par l'attaque perpétrée à Elad (centre d'Israël), a publié ce vendredi matin une story sur Instagram à la mémoire des trois personnes assassinées publiée par l'organisation "stand with us".

Dans sa story, elle s'est assurée de taguer la mannequin d'origine palestinienne, Bella Hadid, avec la question "Allez-vous reposter?"

Bella Hadid est une farouche opposante à l'Etat hébreu et attaque fréquemment les soldats de Tsahal sur les réseaux sociaux, lors d'opérations de riposte dans la bande de Gaza. Elle a récemment fustigé les opérations de Tsahal et de la police contre les nombreux émeutiers musulmans sur le mont du Temple.

Pendant la guerre, la page Instagram de Bella Hadid était devenue un outil de propagande contre Israël, et n'a exprimé aucune condamnation sur la vague de terreur actuelle qui frappe l'Etat hébreu.

Bar Rafaeli, plus discrète, essaie de ne pas exprimer ses opinions sur les réseaux sociaux.

Jeudi soir, Yonatan Habakuk, 44 ans et Boaz Gol, 49 ans, tous deux habitants de Elad, et Oren Ben Yiftah, 35 ans, habitant de Lod (centre) ont été assassinés dans une attaque terroriste dans la ville d'Elad, au cours de laquelle deux terroristes armés d'une hache et d'un couteau ont attaqué des passants.

À ce jour, les terroristes n'ont pas été arrêtés et la chasse à l'homme est toujours en cours.

Les trois hommes laissent derrière eux des familles et 16 enfants devenus orphelins.