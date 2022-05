Israël: Maroon 5 se rend au mur des Lamentations avant ses concerts prévus à Tel-Aviv

Tomer Greenberg, le gagnant de cette année du concours Israel Next Star se produira en première partie

Le chanteur Adam Levin du groupe de pop-rock américain Maroon 5 s'est rendu dimanche au mur des Lamentations à Jérusalem avant ses concerts prévus au parc Hayarkon de Tel-Aviv lundi et mardi.

Comme d'autres artistes qui se sont produits en Israël, Maroon 5 a fait face à la pression du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions pour annuler le concert, mais le groupe a maintenu ses deux concerts à guichets fermés

Tomer Greenberg, le gagnant de cette année du concours Israel Next Star, a été choisi pour se produire en première partie du concert de Maroon 5.

Les concerts à Tel-Aviv font suite à deux représentations précédentes en Égypte et à Abou Dhabi dans le cadre de leur tournée mondiale.

Le dernier album de Maroon 5, "Jordi", est sorti en 2021, et le concert devrait inclure des chansons de l'album ainsi que des succès plus anciens comme "Moves Like Jagger" et "Sugar".