Un Palestinien qui tentait de franchir la barrière de sécurité pour pénétrer en Israël neutralisé par Tsahal

Mahmoud Aram, un Palestinien de 27 ans qui a franchi la clôture de sécurité dans la région de Tulkarem en Judée-Samarie pour pénétrer illégalement en Israël a été abattu dimanche soir par l'armée israélienne.

Tsahal a déclaré avoir ouvert sur le feu sur le suspect dans le cadre de la procédure d'arrestation.

Le Palestinien a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Sheba Tel Hashomer - où il est décédé des suites de ses blessures. Le Palestinien est originaire de Khan Yunès dans la bande de Gaza.

Il a séjourné illégalement dans la région de Judée-Samarie après avoir quitté Gaza en 2019 pour recevoir des soins médicaux. Il a également travaillé en Israël sans permis.

Alors qu'une vague de terrorisme islamiste frappe Israël depuis le 22 mars dernier, Tsahal tente de bloquer "hermétiquement" les brèches dans la barrière de sécurité.

"Nous travaillons jour et nuit pour améliorer la clôture et travaillons à la renforcer grâce à des radars et des forces supplémentaires, dans le but de dissuader l'ennemi," a déclaré un officier de l'armée.

Ce dimanche soir un nouvel attentat a eu lieu porte de Damas à Jérusalem où un policier a été poignardé dans le cou. Le terroriste a été abattu sur place.