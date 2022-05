Israël: les corps des deux terroristes de Hadera restitués aux familles pour être inhumés

La restitution des dépouilles était conditionnée à la tenue de funérailles dans les deux heures

La police a restitué les corps des terroristes ayant perpétré une fusillade à Hadera, au cours de laquelle deux combattants de la police des frontières, le général de brigade Yazan Fallah et le général de brigade Shirel Aboukrat, ont été tués.

Les corps d'Ibrahim et d'Ayman Agbaria, deux Arabes israéliens vivant à Umm al-Fahm, ont été remis aux familles dimanche.

La restitution des dépouilles était conditionnée à la tenue de funérailles dans les deux heures, avec un nombre limité de participants et sans aucun signe palestinien, afin d'empêcher l'incitation au terrorisme.

Malgré le petit nombre de participants, des slogans islamistes ont été entendus lors des funérailles tels que "Nous sacrifierons nos vies en martyrs" et "Nous nous rendrons à la mosquée Al-Aqsa par millions".

L'attaque meurtrière, qui a eu lieu à Hadera le 27 mars, s'était soldée par l'élimination des deux terroristes par les forces de sécurité. Elle avait été revendiquée peu après par le groupe Etat islamique.

Le mois dernier, la police avait clairement indiqué qu'elle ne rendrait les dépouilles aux familles pour inhumation qu'après la fin du Ramadan, et qu'elle fixerait la date, l'heure et le nombre de participants aux funérailles.

L'une des raisons de la réticence de la police pour restituer les corps des terroristes était le précédent enregistré avec l'enterrement des trois terroristes d'Umm al-Fahm qui avaient assassiné en 2017 les policiers Eyal Stawi et Kamil Shanan sur le mont du Temple à Jérusalem.

Après que la Haute Cour avait ordonné à l'État de rendre leurs corps pour inhumation, les dépouilles avaient été accueillies par des cris de joie et des feux d'artifice, et les terroristes avaient été érigés en "martyrs" et en "héros".