Israël aurait averti ses alliés occidentaux de son intention d'éliminer des dirigeants du Hamas à l'étranger (média)

Israël a également averti qu'il pourrait revenir aux éliminations ciblées des dirigeants du Hamas à Gaza

Israël aurait averti ses alliés occidentaux qu'il se préparait à envoyer des agents pour tuer des dirigeants du Hamas postés à l'étranger, en réponse aux attaques terroristes des deux derniers mois sur son sol, a rapporté ce lundi le Times.

Ces révélations font écho aux propos des dirigeants israéliens qui ont menacé ces derniers jours de reprendre la politique d'éliminations ciblées des dirigeants du Hamas, à commencer par Yahya Sinwar qui ne cesse d'inciter au terrorisme.

En réaction, le groupe terroriste au pouvoir à Gaza a à son tour menacé Israël, promettant notamment de reprendre les attentats-suicides si l'un de ses dirigeants était éliminé.

Des sources palestiniennes ont affirmé au journal al-Quds publié à Jérusalem-Est que "la résistance palestinienne" avait envoyé des messages clairs à Israël par l'intermédiaire des médiateurs égyptiens indiquant qu'il y aurait "des conséquences catastrophiques en cas de retour à la politique d'éliminations ciblées".

Dans ces messages, les groupes terroristes auraient souligné que la réponse palestinienne pourrait venir de plus loin que Gaza, faisant référence au Hezbollah et à l'Iran, et que l'éventuelle élimination de Yahya Sinwar conduirait à une Intifada généralisée à Gaza, Jérusalem-Est et en Cisjordanie.

Les mêmes sources palestiniennes ont toutefois souligné au journal al-Quds que pour l'heure, des pourparlers entre dirigeants du Hamas et médiateurs égyptiens se poursuivaient presque quotidiennement afin d'empêcher une escalade entre Israël et la bande de Gaza.