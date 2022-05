Israël: la Knesset approuve une indemnisation de 500.000 shekels pour chaque victime de la catastrophe de Meron

"La catastrophe de Meron est une question douloureuse qui doit passer avant toute considération"

La commission des finances de la Knesset (parlement israélien) a approuvé lundi le transfert de fonds d'indemnisation aux familles endeuillées des victimes de la tragédie de Meron, qui a fait 45 morts dans la pire catastrophe civile de l'histoire d'Israël.

Lors de la fête de Lag Baomer le 30 avril dernier, 45 personnes avaient été écrasées à mort lors du pélerinage sur le mont Meron dans le nord du pays.

Selon l'accord signé entre les familles et l'État, plus d'un an après l'incident, chaque famille recevra 500.000 shekels (137.000 euros) pour chaque membre de la famille décédé dans la tragédie. Au total, 22.5 millions de shekels (6.2 millions d'euros) seront versés aux familles des victimes.

Le président du parti d'opposition Judaïsme unifié de la Torah, le député Moshe Gafni, a critiqué le fait que la coalition ait autant attendu pour approuver la transaction.

"Cela aurait dû être fait immédiatement et ne pas prendre aussi longtemps, mais mieux vaut tard que jamais", a déclaré le député dans un communiqué. "Nous surveillerons l'accord et veillerons à ce que l'argent parvienne aux familles dans les prochains jours."

En janvier, le gouvernement s'était mis d'accord sur les détails de l'accord, appelé "l'aide initiale" aux familles endeuillées, bien que son approbation ait mis des mois à être finalisée.

Un forum de familles endeuillées par la catastrophe de Meron a remercié le gouvernement d'avoir surmonté les divergences politiques afin de finaliser l'accord.

"La catastrophe de Meron est une question douloureuse qui doit passer avant toute considération politique. Nous remercions les membres de la Knesset d'avoir agi dans le cadre d'une coopération rare entre la coalition et l'opposition", a souligné le groupe.