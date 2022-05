"Ce gouvernement n'a pas de légitimité publique, Naftali c'est fini" (B. Netanyahou)

"Bennett et Lapid dépendent de ce qui sort de la bouche de Mansour Abbas et de ses amis"

"C'est terminé, Naftali. Votre gouvernement a terminé son court et faible mandat. Ce gouvernement n'a pas de légitimité publique", a lancé lundi le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou, lors de l'ouverture de la session d'été de la Knesset (Parlement israélien).

Il a fustigé le gouvernement comme étant incapable de faire face aux menaces sécuritaires posées par l'Iran et le groupe terroriste Hamas.

"L'Iran se précipite pour s'armer d'armes nucléaires contre Israël grâce à un accord international promu par l'actuelle administration américaine - et le gouvernement israélien n'ouvre pas la bouche", a déclaré M. Netanyahou.

"Ce gouvernement faible et frauduleux est incapable de s'opposer ne serait-ce qu'un instant à la politique soumise de l'administration américaine contre l'Iran, tout comme il est incapable de lutter contre le terrorisme du Hamas", a-t-il affirmé en haussant le ton.

M. Netanyahou lie, ce qu'il appelle les échecs du gouvernement actuel, à sa coopération avec le parti arabe islamiste Ra'am.

Le leader du Ra'am, Mansour Abbas ne vote pas actuellement avec la coalition, son parti ayant gelé son soutien à la suite des violences sur le mont du Temple de Jérusalem.

"Les citoyens d'Israël vivent dans la peur et ceux qui siègent avec des personnes soutenant le Hamas ne peuvent pas les combattre de manière directe", a estimé M. Netanyahou.

"Bennett et Lapid dépendent de ce qui sort de la bouche de Mansour Abbas et de ses amis qui attendent les instructions des dirigeants du Hamas et du Conseil de la Choura (parlement d'un État islamique)", a-t-il soutenu.

Les chefs des partis d’opposition veulent poursuivre la "lutte résolue et unifiée" pour renverser le gouvernement actuel.