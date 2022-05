Israël: dix adolescents ukrainiens, génies en mathématiques, accueillis pour poursuivre leurs études

"Ce programme me donne tout ce qu'il faut pour continuer à étudier"

Dix adolescents ukrainiens, jeunes génies des mathématiques et membres de l'équipe nationale de leur pays, sont récemment arrivés en Israël afin de participer à un programme spécial de l'école internationale de l'Université Bar-Ilan.

L'établissement, dirigé par Ofer Dahan, offre un programme académique interdisciplinaire spécifique, incluant visa et logement pour ses participants. Celui-ci a été adapté afin de répondre aux besoins des nouveaux étudiants ukrainiens.

"C'est navrant que ces jeunes aient besoin de quitter leur pays pour continuer une vie normale, mais nous sommes déterminés à leur donner la chance de le faire", explique le professeur Arie Zaban, président de l'université Bar-Ilan.

Certains de ces élèves ont quitté leur maison pour la première fois. "Ma mère m'a emmené jusqu'en Pologne, mais ensuite nous avons dû nous séparer", raconte Leonid Diachenko, 14 ans, qui vient de Kiev.

"C'était vraiment difficile de dire au revoir à ma mère parce que je ne sais pas quand je la reverrai. Je suis aussi très inquiet pour la sécurité de ma famille, mais je dois vivre avec ça. Je suis ravi d'être en Israël. La guerre a perturbé les rêves de beaucoup d'Ukrainiens, mais ce programme me donne tout ce qu'il faut pour continuer à étudier", ajoute-t-il.

"Tous mes espoirs de mener des études ont été interrompus à cause de la guerre. Mais voilà que je commence des études universitaires à 16 ans en Israël", s'enthousiasme Boris Holikov, résident de Dnipro. "J'ai saisi l'opportunité presque tout de suite, car je sais que je ne le regretterai pas."

Parmi les contributeurs notables au projet se trouvent les sociétés Google et StarkWare.

"Voir ces étudiants me touche personnellement, car je connais bien les entraîneurs ukrainiens à travers les compétitions. Les nombres sont un langage international, et à chaque concours, nous voyons les maths rassembler des enfants de partout", explique le Dr Dan Carmon, l'un des ingénieurs de StarkWare et l'entraîneur de l'équipe de mathématiques des jeunes d'Israël.

"Nous étions très inquiets du sort de l'équipe ukrainienne et déterminés à agir. C'est un privilège pour nous d'aider à ce que ces jeunes soient en sécurité", dit-il encore.

"En quelques semaines seulement, nous avons élaboré un programme qui prendrait normalement des mois de planification. Mais les temps extrêmes exigent des efforts extrêmes", indique le PDG de Bar-Ilan, Zohar Yinon.

"D'ici octobre, les jeunes suivront des cours de mathématiques, d'informatique et de physique, et apprendront également l'hébreu. Certains d'entre eux passeront leur baccalauréat en octobre.