Israël/Attentat de Jérusalem: le protège-nuque a sauvé la vie du garde-frontière poignardé

Le protège-nuque développé par le commissaire Rabbi Netiv Kobi Shabtai a sauvé la vie du garde-frontière qui a été poignardé dimanche porte de Damas à Jérusalem par un terroriste palestinien.

Le garde-frontière âgé de 24 ans, toujours hospitalisé a été grièvement blessé au cou mais ses jours ne sont pas en danger.

"Ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de terroristes armés de couteaux. Dimanche soir, les coups de couteau étaient particulièrement violents et l'arme très tranchante. Grâce au protège-nuque, qui porte le nom de la combattante Hadas Malka, tuée dans un attentat en 2017, une blessure fatale a apparemment été évitée", a déclaré un haut responsable de la police.

Le protège-nuque fait désormais partie de l'équipement de tous les policiers et combattants opérant dans les secteurs à risque.

"Nous avons appelé le terroriste pour qu'il se présente au poste de sécurité pour un contrôle, il n'a pas présenté de carte d'identité et a dit qu'il habitait à Jérusalem. Il a éveillé nos soupçons tout au long de la conversation. J'ai ensuite demandé à deux combattants d'effectuer une palpation de sécurité et c'est à ce moment-là qu'il a sorti un couteau," raconte le garde-frontière blessé depuis son lit d'hôpital.

"Quelqu'un a crié: 'Terroriste, couteau, terroriste'. Je me suis battu avec lui pendant quelques secondes. J'ai entendu des coups de feu, j'ai crié 'attention aux tirs'. En fait j'étais déjà blessé, mais je ne m'en suis pas aperçu," a-t-il poursuivi.

Depuis le 22 mars dernier, Israël fait face à une vague de terreur islamiste qui a fait 19 victimes.