Cisjordanie: la sécurité des implantations fragilisées par des lacunes budgétaires (contrôleur de l'État)

Dans son rapport annuel publié mardi, le Bureau du contrôleur de l'État a fustigé un large éventail d'organismes gouvernementaux pour leurs lacunes, notamment concernant un financement insuffisant pour assurer la sécurité des citoyens vivant dans les implantations de Cisjordanie et à proximité de la Ligne verte.

Selon le contrôleur de l'État Matanyahou Engelman, un déficit budgétaire a entraîné une insuffisance de clôtures sécuritaires et d'autres installations nécessaires à la protection des quelque 900.000 citoyens vivant en Cisjordanie ou à proximité.

Les infrastructures de communication entre les autorités locales et l'armée font également défaut, selon le rapport, et sont susceptibles de "retarder la réponse des forces de sécurité en cas d'infiltration dans une implantation et nuire à la coordination, d'une manière qui pourrait menacer des vies".

M. Engelman a fait état de ces manquements malgré des "lacunes attestées" liées aux mesures sécuritaires nécessaires, et notant par ailleurs que la région était "la zone la plus menacée".

Le commandement du front intérieur de Tsahal a approuvé 54 millions de shekels (près de 15 millions d'euros) pour combler ces lacunes dans les implantations du nord, mais seulement 34 millions de shekels (9 millions d'euros) ont été alloués dans la pratique, note le rapport.