89% des écosystèmes d'Israël ont perdu en biodiversité (contrôleur de l'État)

L'État ne dispose d'aucun plan d'action stratégique pour faire face au déclin

La quasi-totalité des écosystèmes d'Israël perdent leur diversité biologique, a déclaré le contrôleur de l'État dans un rapport publié mardi sur la prévention des dommages causés par les espèces envahissantes et la protection de la biodiversité.

"Environ 89% des écosystèmes en Israël ont décliné en termes de biodiversité", indique le rapport.

L'État n'a pas de plan d'action stratégique pour faire face à ce déclin, ne dispose pas d'une liste noire des espèces potentiellement nuisibles à la biodiversité et qui ne devraient pas être autorisées à entrer dans le pays, et n'effectue que des contrôles partiels aux frontières des cargaisons et des marchandises entrantes qui pourraient abriter des insectes potentiellement destructeurs, souligne-t-il.

De plus, l'Etat fait des "progrès insuffisants" pour atteindre 14 des 19 objectifs qu'il s'est engagé à atteindre dans le cadre de la Convention internationale sur la diversité biologique, poursuit le rapport.

La publication de ce rapport a coïncidé avec une bataille incluant la ministre de la protection de l'Environnement, Tamar Zandberg, à propos d'un projet de loi visant à engager le ministère, non seulement à mettre en œuvre la convention dans son intégralité, mais aussi à assumer la responsabilité légale de surveiller l'état de la nature et à effectuer régulièrement un rapport à la Knesset sur les espèces en déclin.

La biodiversité désigne la variété biologique de la vie sur Terre. Cette variété existe au sein de différentes communautés, ou écosystèmes, dans des habitats tels que les forêts, les prairies, les déserts et les océans.

La valeur de la biodiversité pour la santé et le bien-être de la population israélienne a été estimée à 122 milliards de shekels (33.7 milliards d'euros) par an, selon le rapport.

Les écosystèmes du pays ne sont pas seulement menacés par la croissance démographique et le développement urbain croissant, mais aussi par les espèces sauvages étrangères qui entrent en Israël, s'adaptent aux conditions locales et menacent les espèces locales.