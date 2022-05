"Des milliers de balles ont été tirées" (général de Tsahal responsable de Jénine)

"Je suis engagé à protéger l'État d'Israël"

L'officier responsable de la zone de commandement central qui comprend Jénine, le général de division Yehuda Fuchs, a déclaré mercredi soir à Channel 12 que "des centaines, voire des milliers de balles" ont été tirées par Tsahal et par des hommes armés palestiniens lors des échanges de tirs de ce mercredi.

"J'ignore quelle balle a touché Shireen Abu Akleh. Je suis désolé pour chaque personne innocente blessée au cours des opérations de l'armée israélienne. Nous faisons de notre mieux pour éviter tout dommages collatéraux. Je suis désolé pour la mort de Shireen Abu Akleh", a-t-il affirmé.

M. Fuchs est chargé de veiller à ce que les attaques terroristes ne proviennent pas de Jénine.

"Je suis responsable de l'envoi de troupes de combat, au péril de leur vie, dans le camp de réfugiés de Jénine pour en extraire les personnes qui préparent des attaques terroristes, celles qui ont mené des attaques et celles qui fabriquent des armes pour nuire aux Israéliens", a-t-il expliqué.

"Entrer dans Jénine est toujours dangereux, a-t-il dit, car les tirs éclatent de toutes parts. Ce n'est pas simple. C'est une zone urbaine. Et c'est dangereux", a poursuivi M. Fuchs.

Interrogé sur la campagne palestinienne contre Israël, M. Fuchs a répondu : "Je ne m'occupe pas des campagnes de propagande. La seule campagne dans laquelle je suis engagé consiste à protéger l'État d'Israël. Dans 99 % des opérations contre le terrorisme dans les zones urbaines, y compris à Jénine où l'on nous tire dessus dans toutes les directions, nous ne touchons pas d'innocents. Nous y parvenons", a-t-il souligné.

"Mais parfois... lorsque vous vous battez dans un camp de réfugiés, et que des dizaines d'hommes armés viennent vers vous et tirent à 270 degrés, dans presque toutes les directions, il arrive que des innocents soient blessés. La journaliste Shireen, qui était vraiment très proche de la ligne de démarcation entre les forces en présence - les nôtres et les terroristes palestiniens - a été blessée à cet endroit", a précisé l'officier.

Le groupe des pays arabes à l'ONU a réclamé mercredi dans un communiqué "une enquête internationale indépendante" sur "l'assassinat" de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh de la chaîne Al Jazeera, tuée par balle mercredi, a annoncé l'ambassadeur de l'Autorité palestinienne aux Nations unies, Riyad Mansour.