"Nous avons demandé aux Palestiniens la balle qui a tué Abu Akleh" (B. Gantz)

Les responsables israéliens ont l'intention de mener une enquête approfondie "pour faire éclater la vérité"

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré mercredi soir qu'il regrette la mort de la journaliste d'Al Jazeera Shireen Abu Akleh, ajoutant que si les responsables israéliens ne peuvent pas encore déterminer les circonstances de sa mort, ils ont l'intention de mener une enquête approfondie "pour faire éclater la vérité."

"Malheureusement, nous n'avons pas de moyen de mener une enquête médico-légale, c'est pourquoi nous avons fait appel aux Palestiniens pour qu'ils nous donnent la balle [afin de procéder à une analyse balistique]", a-t-il affirmé lors d'un point presse destiné aux journalistes étrangers.

"Nous sommes au milieu de l'enquête, et je ne veux exclure aucun scénario pour le moment. Je peux dire qu'Israël accorde une grande importance à la sauvegarde de la vie humaine et de la liberté de la presse", a-t-il assuré.

M. Gantz a ajouté que l'incident n'empêchera pas Israël d'entreprendre des opérations de lutte contre le terrorisme en Cisjordanie, et en particulier à Jénine - qui abrite plusieurs auteurs d'une récente vague d'attentats terroristes.

"Nous continuerons à agir contre les terroristes, et en même temps, nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour les séparer de la population, car ce sont nos valeurs et c'est aussi dans notre intérêt si nous voulons maintenir la stabilité", a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis ont "condamné fermement" la mort de la journaliste américano-palestinienne d'Al Jazeera et ont réclamé une enquête "transparente" et "immédiate".