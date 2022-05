Israël: les communications de plus de 1.200 soldats examinées après une fuite du WSJ sur des opérations navales contre l'Iran

Aucune enquête n'avait été ouverte auparavant

Les communications d'environ 1.200 soldats de l'armée israélienne ont été examinées et 10 responsables ont été interrogés après que des informations sur des frappes de Tsahal contre des navires iraniens ont été publiées dans le Wall Street Journal l'an dernier.

Selon le WSJ, depuis 2019, Israël aurait ciblé au moins 12 navires se dirigeant vers la Syrie qui transportaient principalement du pétrole iranien.

L'organisation à but non lucratif, le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël avait demandé au gouvernement de mener une enquête pénale sur la manière dont les informations sur les frappes avaient été divulguées, mais aucune enquête n'avait été ouverte.

Selon le Mouvement, la fuite des informations proviendrait d'une source israélienne et nuirait à la campagne navale d'Israël contre l'Iran.

Le procureur de l'État a déclaré qu'il avait reçu des informations sur l'incident de l'armée israélienne, de la part du Shin Bet et du Mossad et bien que l'armée israélienne ait averti que le potentiel de risques pour les intérêts de sécurité d'Israël était très grave, rien n'indiquait que des dommages réels aient été causés.

L'armée israélienne a déclaré au procureur de l'État que plus de 1.200 soldats avaient été exposés aux secrets des opérations, alors que seulement 450 d'entre eux avaient signé un accord de confidentialité, et qu'un nombre inconnu de personnes d'agences et organisations avaient connaissance de l'information.