Mort de la journaliste d'Al Jazeera: "L'AP empêche à ce stade toute possibilité d'enquête conjointe" (N. Bennett)

"J'attends de l'Autorité palestinienne qu'elle ne prenne aucune mesure pour entraver l'enquête"

Le Premier ministre Naftali Bennett a reproché jeudi à l'Autorité palestinienne d'avoir repoussé les appels israéliens à une enquête conjointe sur la mort de Shireen Abu Akleh, une journaliste d'Al Jazeera, tuée au milieu d'une fusillade entre des terroristes armés et des troupes israéliennes lors d'un raid dans la ville de Jénine, en Cisjordanie.

"Malheureusement, l'Autorité palestinienne empêche à ce stade toute possibilité d'enquête conjointe ou même l'accès aux conclusions de base nécessaires pour atteindre la vérité", a-t-il affirmé.

"Je réitère mon attente d'une coopération ouverte, transparente et totale sur les conclusions et j'attends également de l'Autorité palestinienne qu'elle ne prenne aucune mesure pour entraver l'enquête ou le processus", a ajouté le Premier ministre.

Il a également assuré qu'Israël continuera à mener des raids antiterroristes, en rappelant la récente vague d'attentats qui a fait 19 morts.

M. Bennett a tenu ses propos lors d'une réunion avec des hauts responsables.

Plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage plus tôt ce jeudi à la journaliste. Les Etats-Unis et de nombreux pays condamnant sa mort et réclament une enquête "transparente".