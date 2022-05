Israël: la femme soupçonnée d'avoir envoyé des balles et des lettres de menaces à la famille de N. Bennett identifiée

Elle a fait l'objet d'une enquête dans le passé pour avoir menacé des politiques

La femme soupçonnée d'avoir envoyé des lettres menaçantes au Premier ministre Naftali Bennett et à sa famille se nomme Ilana Sporta Hania de la ville d'Ashkelon (sud).

Mme Hania, une fervente partisane de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, a été identifiée après que le tribunal a levé une ordonnance de non-divulgation de son identité.

Elle a été arrêtée lundi et placée en détention provisoire ce jeudi, soupçonnée d'avoir envoyé deux lettres à la femme de Naftali Bennett, et à son fils, Yoni, contenant des balles et menaçant leur sécurité si le Premier ministre ne démissionnait pas.

De plus, des détails sont apparus ce jeudi sur son passé d'activiste en faveur du Likoud et contre le gouvernement actuel.

Elle a fait l'objet d'une enquête par le passé pour avoir menacé des politiques avec lesquels elle était en désaccord.

Lors de son arrestation, la police a indiqué que Mme Hania était soupçonnée d'extorsion par menaces et de port ou de transport d'armes.

Le juge Erez Melamed a ordonné le prolongement de sa garde à vue et a déclaré que les éléments de l'enquête démontraient une "suspicion raisonnable du crime de profération de menaces".