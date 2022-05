Israël absent de la finale de l'Eurovision pour la 1ère fois en 8 ans

La finale aura lieu samedi à Turin en Italie

Pour la première fois en huit ans, Israël ne s'est pas qualifié pour la phase finale du Concours Eurovision de la chanson, éliminé en demi-finale jeudi soir.

Le représentant d'Israël pour l'Eurovision 2022 était Michael Ben David, avec sa chanson "I.M".

Les artistes israéliens ont remporté le concours quatre fois depuis qu'Israël participe à l'Eurovision: Izhar Cohen et The Alphabeta ont remporté le concours en 1978 avec "A-Ba-Ni-Bi" et Milk and Honey en 1979 avec le célèbre "Hallelujah".

Près de 20 ans plus tard, Dana International est devenue la troisième gagnante d'Israël - et la première interprète transgenre à remporter l'Eurovision - en 1998 avec sa chanson "Diva". Enfin, plus récemment, en 2018, Netta Barzilai est devenue la quatrième gagnante israélienne avec son tube "Toy".

L'an dernier, Israël, représenté par la chanteuse Eden Alene, avec "Set Me Free" était arrivé en 17e position sur 26 pays participants.

La finale de l'Eurovision aura lieu samedi à Turin en Italie et réunira des représentants de 25 pays, tels que la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne ou encore la Belgique.