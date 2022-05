"Beaucoup de gens méritent d'être reconnus pour leur travail dans ce gouvernement"

La tension serait montée dimanche matin lors de la réunion hebdomadaire du cabinet israélien, le ministre de la Défense Benny Gantz accusant le Premier ministre Naftali Bennett de ne pas créditer de manière appropriée les autres ministres pour leur travail au sein du gouvernement.

Selon des informations qui ont fuité à propos de la réunion, B. Gantz s'est tourné vers le Premier ministre et a exigé une reconnaissance publique pour le travail accompli par les ministres du cabinet, en particulier du sien.

"Beaucoup de gens méritent d'être reconnus pour leur travail dans ce gouvernement. Devant les caméras, vous ne parlez que de vous", a déclaré B. Gantz au Premier ministre.

"Je suis dans la pièce et vous me traitez comme si j'étais le ministre des Affaires sociales. Vous auriez dû me mentionner devant les caméras", a-t-il poursuivi.

Dans son intervention filmée au début de la réunion du cabinet, Naftali Bennett a parlé d'un grand exercice à venir des Forces de défense israéliennes et a mentionné deux membres des forces de sécurité décédés. Bien qu'il ait discuté de questions relevant de la compétence de B. Gantz, il n'a pas directement mentionné le ministre de la Défense.

N. Bennett, qui aurait été surpris par les propos de B. Gantz lui a répondu: "regardez ma page Facebook. Je vous mentionne toujours."