Parmi les pétitionnaires figurent des propriétaires de magasins, des Palestiniens et la communauté caraïte

La Cour suprême a rejeté dimanche quatre pétitions contre le projet de construction d'un téléphérique qui doit relier différents quartiers de Jérusalem et la Vieille ville, mettant ainsi fin aux recours pour les opposants à cet ouvrage.

S'exprimant au nom d'un banc de trois magistrats, le juge Yosef Elron a déclaré que la Cour pouvait intervenir dans les décisions concernant ce type de projet uniquement s'il pouvait être prouvé que la planification était défectueuse et que les planificateurs avaient pris des décisions basées sur des considérations non pertinentes ou avaient agi au-delà de leur mandat.

Or, ce n'est pas le cas de la planification du téléphérique, a souligné M. Elron.

Accusant le tribunal d'assumer un choix politique, l'association Emek Shaveh a déclaré que la campagne contre le projet du téléphérique ne faisait que commencer.

Parmi les pétitionnaires figurent également des propriétaires de magasins de la Vieille ville, des habitants du quartier palestinien de Silwan, par lequel passera le téléphérique, et la communauté caraïte.

Le projet, d'un montant de 200 millions de shekels (59 millions d'euros), approuvé par le gouvernement en novembre 2019, prévoit un itinéraire de 1,4 kilomètre partant de la zone commerciale "First Station" à Jérusalem-Ouest.

Le téléphérique traversera une vallée principalement peuplée de Palestiniens de Jérusalem-Est, jusqu'à la porte des Maghrébins, près du mur des Lamentations et du site archéologique de la Cité de David.

Les défenseurs du projet affirment que le téléphérique attirera les touristes, décongestionnera la Vieille ville, et qu'il s'agit du moyen le plus écologique, le moins perturbateur et le plus viable financièrement pour transporter jusqu'à 3.000 visiteurs par heure de la partie occidentale de Jérusalem vers le mur des Lamentations, où viennent prier de nombreux Juifs.

De leur côté, les nombreux opposants estiment que le plan est gênant, culturellement et politiquement irresponsable et que, plutôt que de résoudre le problème de la circulation, il ne fera que le déplacer vers la zone de "First Station".