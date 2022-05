23% des Arabes israéliens soutiendraient une "invasion arabe" en Israël (sondage)

"Seuls 25% ont déclaré qu'ils se battraient avec Israël en cas de guerre"

Une enquête publiée par le Forum de défense et de sécurité d'Israël (IDSF) et menée auprès de 260 membres de la communauté arabe israélienne montre un fossé profond entre l'État d'Israël et sa minorité arabe.

Selon l'enquête, seul un Arabe israélien sur quatre pense que le peuple juif a droit à un État souverain sur la terre d'Israël.

"75 % des Arabes israéliens qui ont répondu à cette enquête ont déclaré que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir un État sur la terre d'Israël", a déclaré le général de réserve Amir Avivi, fondateur et directeur de l'IDSF.

"C'est très troublant. Cela signifie que quelque chose de très mauvais se passe dans la façon dont cette société est éduquée", a-t-il ajouté.

Seulement 26 % des personnes interrogées soutiendraient Israël dans une future guerre avec un État arabe, tandis que 23 % soutiendraient l'invasion arabe et 51 % ne prendraient pas parti.

"Seuls 25% ont déclaré qu'ils se battraient avec Israël en cas de guerre. Nous avons donc évidemment beaucoup de travail à faire pour faire changer ces chiffres à l'avenir", a déclaré Avivi.

Depuis plus de deux mois, la situation sécuritaire est tendue alors que le pays est frappé par une vague d'attentats dont certains ont été perpétrés par des Arabes israéliens affiliés à Daesh.