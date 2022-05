Israël: pour la 1ère fois, le corps d'un enfant yéménite sera exhumé pour établir des tests ADN

Cinq familles apparentées à U. Houri ont demandé et obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l'exhumation

Le ministère israélien de la Santé a déclaré qu'il se préparait exhumer le corps d'un bébé décédé en 1952 pour confirmer à la famille d'immigrants yéménites du garçon qu'il est vraiment enterré là-bas et qu'il n'a pas été éloigné d'eux il y a 64 ans.

C'est la première fois qu'une tombe sera ouverte pour réaliser des tests ADN dans l'affaire des enfants yéménites où des milliers de bébés et nourrissons de nouveaux immigrants, principalement venus des pays arabes et musulmans et notamment du Yémen, leur ont été enlevés entre 1948 et 1954.

Les différentes commissions officielles israéliennes qui se sont penchées sur la question ont conclu que la grande majorité d'entre eux sont morts de maladie.

L'enfant dont la tombe sera ouverte la semaine prochaine est Uziel Houri. Il est enterré dans le cimetière de Segula à Petah Tikvah. Cinq familles apparentées à Houri ont demandé et obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l'exhumation.

Selon les archives de l'État, Houri est né en 1952 et est décédé un an plus tard de maladie.

Les autorités doivent prélever un échantillon d'ADN sur les restes du corps dans le but d'établir l'authentification de la famille, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère a déclaré qu'il agissait en vertu d'une loi adoptée il y a quatre ans qui autorise l'ouverture d'une tombe afin d'effectuer des tests génétiques pour déterminer les liens familiaux.