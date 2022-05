Emeutes à Jérusalem-Est et dans la Vieille ville, 15 suspects palestiniens arrêtés

Six policiers ont été blessés

De violentes émeutes ont éclaté lundi soir dans plusieurs endroits de Jérusalem-Est et de la Vieille ville entre Palestiniens et forces de Tsahal. 15 suspects palestiniens ont été arrêtés.

Dans le quartier d'Al-Tur, un véhicule s'est dirigé rapidement vers des combattants de la police des frontières et a percuté un passant.

Les combattants ont ensuite tiré en direction des roues du véhicule pour l'arrêter. Cinq suspects qui se trouvaient à bord ont été interpellés.

Plus tard dans la soirée, plusieurs Palestiniens ont lancé des blocs de pierre et des objets lourds depuis les toits sur des policiers, dont six ont été légèrement blessés.

Les violences se sont produites alors qu'avaient lieu les funérailles de Walid a-Sharif, qui a succombé à ses blessures après avoir été blessé le mois dernier lors d'émeutes sur le mont du Temple.

Sur le mont du Temple, les émeutiers ont tenté de frapper les policiers et ont lancé des pierres et des bouteilles en verre en leur direction. Des feux d'artifice ont également été tirés vers la police.

La police a déclaré qu'elle continuerait "d'agir résolument et avec force contre les contrevenants et les émeutiers, qui ont transformé des obsèques en un spectacle de violence débridée".

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné ce que les forces de sécurité israéliennes ont appelé "l'attaque contre les participants" aux funérailles.