Funérailles de S. Abu Akleh: de nouvelles images relayées par les autorités chrétiennes mettent en cause la police israélienne

"La police a été forcée de disperser et de repousser les émeutiers, y compris ceux qui tenaient le cercueil"

Des images diffusées lundi des funérailles de Shireen Abu Akleh ont montré des dizaines d'officiers de la police israélienne se précipitant dans l'hôpital où se trouvait la dépouille de la journaliste avant le début du cortège, frappant et bousculant des personnes à l'intérieur, y compris des patients, et tirant depuis le centre médical.

Les images, tirées des caméras de surveillance se trouvant à l'intérieur de l'hôpital Saint-Joseph situé à Jérusalem-Est, ont été présentées par des dirigeants chrétiens locaux lors d'une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé la conduite de la police lors des funérailles.

La police est déjà sous le feu des critiques internationales après la diffusion d'autres images des obsèques qui ont eu lieu vendredi, montrant les forces de l'ordre frappant violemment des personnes se trouvant dans le cortège funéraire, manquant de faire tomber le cercueil.

Les dirigeants de l'Église ont déclaré lors de la conférence de presse qu'ils envisageaient une action possible contre la police auprès des instances juridiques israéliennes et internationales.

La conférence de presse a été organisée par des patriarches affiliés au Vatican, ce qui montre que la conduite de la police israélienne est prise extrêmement au sérieux par les autorités chrétiennes.

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, a condamné "l'invasion de la police israélienne et l'usage disproportionné de la force" à l'hôpital où se trouvait le corps de la journaliste tuée à Jénine dans l'exercice de son métier.

Il a également fustigé la police pour "avoir attaqué des personnes en deuil, les frappant avec des matraques, utilisant des grenades fumigènes et tirant des balles en caoutchouc".

La police a pris d'assaut l'hôpital et les funérailles, "manquant de respect à l'église, manquant de respect à l'institut de santé, manquant de respect à la mémoire du défunt et amenant les porteurs à presque laisser tomber le cercueil", a-t-il déclaré, s'exprimant au nom des évêques de Terre Sainte.

Dans un communiqué publié lundi après la diffusion des images de la caméra de sécurité de l'hôpital, la police a déclaré qu'une foule de centaines de "contrevenants" étaient entrés dans Saint-Joseph et avaient jeté des pierres, des bouteilles et d'autres objets sur des agents, causant un certain nombre de blessés.

"La police a été forcée de disperser et de repousser les émeutiers, y compris ceux qui tenaient le cercueil, et de procéder à des arrestations afin de permettre aux funérailles d'avoir lieu", a déclaré la police, ajoutant que ces actions avaient permis aux funérailles de se dérouler comme prévu.