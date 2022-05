Israël: le maire d'Umm al-Fahm s'oppose à la tenue de l'exercice de Tsahal "Chariots de feu" dans sa ville

"Inutile de dire que simuler la présence du Hezbollah porterait un coup fatal au bien-être des habitants"

Dans le cadre de l'exercice de guerre de l'armée israélienne "Chariots de feu" qui a commencé lundi et devrait durer environ un mois, le maire de la ville arabe d'Umm al-Fahm a contacté le ministre de la Défense Benny Gantz pour lui demander d'annuler une partie de l'exercice prévue dans sa ville.

Pendant cet exercice, les forces de Tsahal sont censées s'entraîner notamment à des combats contre le Hezbollah dans le nord du pays, et traverser la zone de Wadi Ara et d'Umm al-Fahm.

"Nous avons été informés que les autorités militaires ont l'intention d'organiser un exercice entre le 26 et le 22 mai à Umm al-Fahm. Le conseil municipal, les habitants de la ville et moi-même nous y opposons fermement et avons annoncé notre position aux responsables militaires concernés," a écrit le maire.

Tsahal doit notamment simuler d'intenses combats multi-armés dans les airs, en mer, sur terre et dans le cyber, dans le but de préparer l'armée à la guerre, en particulier dans l'arène nord, en mettant l'accent sur la confrontation au Liban, à Gaza, en Judée-Samarie, et dans les villes mixtes.

Il y a environ six mois, Tsahal a mené un exercice à Umm al-Fahm, plus limité mais qui a tout de même provoqué des tensions dans la ville.

"Inutile de dire que simuler la présence du Hezbollah porterait un coup fatal au bien-être des habitants de la ville et de la région," indique la lettre du maire, dont une copie a également été transmise au bureau du chef d'état-major Aviv Kochavi et au président de la commission des affaires étrangères de la Knesset, Ram Ben Barak.

"En tant que maire, je fais de mon mieux pour faire régner la coexistence, et pour améliorer l'image de la ville et sa qualité de vie. Malheureusement, cet exercice y nuit grandement," a conclu le maire.