Israël: levée de l'obligation du port du masque dans les avions dès le 23 mai (ministre de la Santé)

Alors que l'épidémie de coronavirus est en très net recul en Israël, l'obligation de porter un masque à bord des vols entrants et sortants du pays sera levée dès le 23 mai, a annoncé mardi le ministre de la Santé Nitzan Horowitz.

Depuis près d'un mois, les masques ne sont plus obligatoires dans les espaces clos et l'épidémie a continué sa baisse.

Dans le cadre de la levée totale de toutes les restrictions, le cabinet coronavirus et les autorités compétentes ont donc décidé que le masque à bord des vols internationaux ne serait plus obligatoire.

Hier, pour la première fois depuis décembre, moins de 100 personnes atteintes du Covid-19 étaient dans un état grave et moins de 50 sous respirateurs artificiels.

Cette décision doit encore être votée à la Knesset dans la nuit de dimanche à lundi.

Seuls 2.500 nouveaux cas ont été rapportés ces dernières 24h.

Grâce à une campagne de vaccination massive et à l'infection importante d'une partie de la population due au variant Omicron très contagieux, entre janvier et avril, Israël est parvenu à maîtriser l'épidémie et a repris une vie normale.