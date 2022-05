Le représentant israélien au concours de l'Eurovision accuse les médias d'antisémitisme

Le chanteur a affirmé que les caméramans ont évité de diffuser le drapeau israélien

Le chanteur israélien Michael Ben David, qui a représenté Israël au concours de l'Eurovision 2022 à Turin, en Italie, s'est plaint mardi de l'antisémitisme dont il aurait été victime pendant la compétition.

M. Ben David a affirmé lors d'une conférence de presse, sans donner de détails, que certains médias internationaux ont refusé de l'interviewer parce qu'il était israélien.

"Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de moi", a-t-il déclaré.

M. Ben David a tenu deux conférences de presse à Turin à quelques jours d'intervalle pendant les répétitions, environ deux semaines avant le concours. Mais après les demi-finales, les conférences de presse ne sont organisées que pour les gagnants et M. Ben David ne s'est pas qualifié pour la finale.

Le chanteur a également affirmé que les caméramans ont évité de diffuser le drapeau israélien.

"J'ai vu beaucoup de drapeaux israéliens dans le public mais aucun drapeau n'a été filmé. Je dis ceci - chaque fois que j'aurai l'occasion de lever un drapeau israélien, je le ferai", a-t-il assuré.

Malgré l'antisémitisme, Michael Ben David a déclaré avoir apprécié le concours. "Dans ma vie, je n'ai jamais pensé que je vivrais une expérience aussi incroyable et puissante et je suis fier de dire que j'ai eu une bonne expérience, que j'ai apprécié chaque instant et que je ne regrette rien", a-t-il poursuivi.

Israël a remporté quatre fois le concours de l'Eurovision de la chanson depuis qu'il a commencé à y participer en 1973 : d'abord en 1978 avec "A-Ba-Ni-Bi", puis un an plus tard avec "Hallelujah", de nouveau en 1998 avec "Diva" et plus récemment en 2018 avec "Toy".

Le concours de 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.