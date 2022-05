Le commandant en chef du Commandement central des États-Unis en Israël pour des entretiens avec Aviv Kochavi

L’armée israélienne va simuler une frappe de cibles éloignées des frontières d’Israël en déployant un grand nombre d’avions sur différents fronts dans le cadre d'un vaste exercice baptisé "Chariots de feu", a annoncé mardi Tsahal.

L'armée, qui envisage sérieusement plusieurs options militaires contre l'Iran en cas d'échec des pourparlers nucléaires entre l'Occident et la République islamique, s'entraînera sur l'une des options possibles.

Des milliers de soldats et de réservistes participent à l'exercice, lors duquel tous les commandements, l'armée de l'air et la marine, ainsi que les forces régulières et de réserve sont impliqués.

L'objectif de cet exercice de trois semaines est d'améliorer l'état de préparation de l'ensemble du corps militaire et d'examiner la capacité des troupes à mener une campagne puissante et prolongée contre les forces ennemies sur plusieurs fronts simultanément.

Selon l'armée, si une campagne globale éclate dans le nord du pays, l'Iran pourrait agir contre Israël, et Tsahal se prépare également à la possibilité que les mandataires de Téhéran au Yémen, en Syrie et en Irak ciblent le territoire israélien par le tir de missiles ou l'intervention de drones suicides.

En marge des négociations sur le nucléaire iranien au point mort, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz se rendra mercredi aux États-Unis où il rencontrera son homologue américain Lloyd Austin pour des discussions sur la question iranienne et l'évolution des changements et des menaces au Moyen-Orient.

Dans le même temps, le commandant en chef du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), le général Michael Erik Kurilla est arrivé en Israël pour des entretiens avec le chef d'état-major israélien Aviv Kochavi concernant la collaboration en matière de renseignement et d'opérations.