Israël: arrestation de religieux extrémistes qui s'apprêtaient à saboter le site du mont Meron

Les suspects entendaient protester contre les restrictions autour du pèlerinage décidées par les autorités

Des membres d'une mouvance religieuse extrémiste ont été arrêtés par la police israélienne mardi soir, alors qu'ils s'apprêtaient vraisemblablement à saboter les infrastructures de sécurité mises en place sur le mont Meron.

Un groupe d'hommes et de femmes a été appréhendé alors qu'il circulait en minibus vers le site, équipé de pinces, marteaux et cutters pour saboter les barrières, installations électriques et écrans géants installés sur les lieux, en prévision du pèlerinage qui aura lieu mercredi soir.

Les suspects entendaient protester contre les restrictions décidées par les autorités, notamment sur le nombre de visiteurs autorisés, dans le but d'éviter que la tragédie de l'année précédente ne se reproduise.

En vertu des nouvelles mesures mises en place, le lieu de pèlerinage ne pourra accueillir en effet que 16.000 personnes au total, contre 70.000 les années précédentes.

L'autre changement est que seuls les pèlerins disposant d'un ticket de bus délivré par le ministère des Transports seront autorisés à entrer sur le site. Par ailleurs, chacun d'entre eux ne pourra rester sur place que quatre heures maximum.

Le 29 avril 2021, un mouvement de foule sur le lieu de pèlerinage avait fait 45 morts.