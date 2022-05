Tel-Aviv: une exposition consacrée aux victimes de stress post-traumatique inaugurée jeudi

L'exposition sera ouverte gratuitement au grand public jusqu'au 2 juin

Une exposition de photos exceptionnelle dédiée aux blessés de Tsahal et aux victimes de stress post-traumatique sera inaugurée jeudi au port de Tel-Aviv.

30 photographes de renom ont été recrutés pour constituer l'exposition afin de sensibiliser la population à cet sujet peu abordé. Plusieurs personnalités seront présentes lors de l'inauguration.

Les photos en couleur et en noir et blanc mettent en scène les victimes de Tsahal, exprimant le soutien, la compassion et l'entraide mais aussi les différents troubles qui peuvent survenir dès la fin de leur service militaire.

Parmi les photos exposées figure celle d'Itzik Saidian, 25 ans, un vétéran de Tsahal qui s'était immolé par le feu l'an dernier devant les bureaux du ministère de la Défense à Petah Tikva. Grand brûlé, il a passé plusieurs mois dans le coma avant que son état ne s'améliore. Il a notamment pu passer les fêtes de Pessah en famille en avril dernier.

Son histoire avait ému les Israéliens et relancé la problématique de la prise en charge des victimes de stress post-traumatique.

"Je me suis senti mis à la porte et abandonné à la fin de mon service par manque de compréhension et de connaissance du stress post-traumatique et j'ai réalisé que je devais m'occuper de moi-même et que je vivais l'enfer avec moi-même. Je me suis enrôlé en toute confiance, avec la certitude que si quelque chose m'arrivait, ils me soutiendraient," a déclaré Or Ayalon, 24 ans, qui a servi dans le Bataillon Samson d'infiltration de 2014 à 2016 en tant que secouriste de combat.

Sa photo est exposée parmi des dizaines d'autres victimes de Tsahal.

L'exposition sera ouverte gratuitement au grand public jusqu'au 2 juin. L'initiative a été lancée par Yaarit Shoshan, responsable d'une agence de publicité.