Israël: émeutes autour de la tombe du rabbi Bar Yohai au mont Meron

Les femmes et les enfants ont été évacués par les forces de sécurité

Des dizaines d'ultra-orthodoxes ont commencé jeudi à détruire les barrières installées près de la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai sur le mont Meron, incitant les autorités à fermer l'accès à l'ensemble du site, selon la police.

Des émeutes ont éclaté tout au long de la journée sur le site du mont Meron.

La police affirme que les barricades qui ont été démolies étaient là pour séparer les hommes des femmes sur le lieu saint et qu'un certain nombre de femmes et d'enfants qui se trouvaient à l'intérieur à ce moment-là ont été rapidement évacués pour éviter une seconde catastrophe, un an après la tragédie qui a coûté la vie à 45 personnes.

L'an dernier, lors du pélerinage de Lag Baomer sur le mont Meron, 45 personnes ont été écrasées à mort lors d'une bousculade géante.

Des séquences vidéo de la scène montrent les hommes brisant violemment les barrières métalliques, donnant des coups de pied et lançant des barres de fer.

"Les agents de police ont sauvé les femmes et les enfants et travaillent pour empêcher une bousculade et prévenir les dangers de mort", a déclaré la police.

"À ce stade, tous les services de bus vers le mont Meron ont été interrompus. Le public est prié de ne pas essayer de venir sur le site", a ajouté la police.

En raison des émeutes, l'événement a pris fin plus tôt que prévu.

Un important dispositif policier avait été mobilisé pour encadrer le pélerinage et seules les personnes munies de billets achetés en avance ont pu s'y rendre.