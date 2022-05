Variole du singe: le ministère israélien de la Santé publie des instructions pour le personnel médical

"En Israël, aucun cas n'a été signalé jusqu'à présent"

Le ministère israélien de la Santé a publié jeudi une déclaration pour le personnel médical l'exhortant à être en alerte alors que la variole du singe se propage dans plusieurs pays, notamment en Europe et sur le continent américain.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que "la variole du singe est une maladie virale qui peut être transmise par les rongeurs et les singes ainsi que par un contact étroit entre humains. La maladie se manifeste par de la fièvre, des éruptions cutanées et une hypertrophie des ganglions lymphatiques".

"Nous avons noté que ces derniers jours, environ 50 cas ont été rapportés dans un certain nombre de pays et que d'autres cas font actuellement l'objet d'une enquête. Le ministère de la Santé suit les informations de près et est en contact avec les autorités sanitaires de différents pays," a-t-il affirmé.

"En Israël, aucun cas n'a été signalé jusqu'à présent", ont-ils souligné.

La variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" est une maladie rare dont le pathogène peut être transmis de l'animal à l'homme et inversement.

Quand le virus gagne l'être humain, c'est principalement à partir de divers animaux sauvages, rongeurs ou primates par exemple. La transmission d'un humain à l'autre est limitée, explique l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).