Israël: cinq des six évadés de la prison de Gilboa condamnés à cinq ans de détention supplémentaires

Le tribunal de première instance de Nazareth (nord) a condamné dimanche cinq des six prisonniers palestiniens évadés de la prison Gilboa l'année dernière à cinq ans de détention supplémentaires.

Les cinq condamnés sont Mahmoud et Muhammad Arida, Yaakoub Kadri, Aim Kamji et Monadel Anfiya. La peine du dernier prisonnier sécuritaire s'étant évadé - Zakaria al-Zoubeidi, l'ancien chef de la branche armée du Fatah dans le camp de Jénine - sera prononcée plus tard.