OPINION | La lente mais irrésistible agonie du gouvernement Bennett-Lapid

Même si la députée Rinawi-Zoabi n’est finalement pas allée au bout de sa démarche, le mal est fait

Le gouvernement Bennett-Lapid pourrait être assimilé à une étoile. Il brille toujours, mais il est fort probable qu'il soit presque mort. Le coup fatal semblait lui avoir été porté, jeudi après- midi, et de la manière la plus inattendue, par une députée arabe israélienne de Meretz, qui jusque-là était restée quasi incognito au sein de la Knesset.

Comme dans le cas d'Idit Silman il y a près d’un mois et demi, Naftali Benett et Yaïr Lapid ont été totalement pris de court par l'annonce du départ de la coalition de Ghaida Rinawi-Zoabi. De telle sorte que le Premier ministre, qui nous a offert une belle démonstration de paranoïa politique en écartant Yomtob Kalfon de la Knesset alors que ce dernier avait été l'un de ses plus fidèles soldats, n'a pas vu venir le missile politique que lui a envoyé cette députée arabe.

Alors que l'on s'attendait à une défection dans les rangs d'un parti Yamina en pleine décomposition, et tandis que l'on estimait que certains députés Raam tels Mazan Ganaém et Wallid Taha ne pourraient pas encore tolérer longtemps le récent virage à droite de Bennett, la surprise est venue du Meretz. Ceci alors que ce parti a passé de longues décennies dans l'opposition et qu’il venait à peine de commencer à goûter aux bienfaits du pouvoir…

Même si la députée Rinawi-Zoabi n’est finalement pas allée au bout de sa démarche, annonçant ce dimanche qu’elle réintégrait finalement la coalition à la faveur de subventions supplémentaires obtenues pour le secteur arabe, le mal est fait. Le sentiment dominant est que le paquebot politique de Bennett-Lapid prend l'eau de toutes parts, et même si en apparence, les deux capitaines parviennent à colmater les brèches, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait empêcher un prochain "maillon faible" de sonner le glas, tôt ou tard, de ce gouvernement.

Les arguments nationalistes et religieux d'une députée laïque de gauche

La surprise a été d'autant plus grande au sein de la classe politique que la députée Meretz avait invoqué dans sa lettre de démission une longue série de griefs nationalistes et religieux, alors qu'elle est elle-même ouvertement de gauche, et bien plus proche de la laïcité que de l'islamisme intégriste: elle a ainsi fait référence à "la présence de policiers israéliens sur le mont du Temple", un mois du Ramadan "insupportable", la construction de logements en Judée-Samarie, "l'occupation" ainsi que l'expropriation de terres dans le Néguev. Sans compter la goutte d'eau qui aurait fait déborder le grand vase de la parlementaire : la validation du passage de la marche des Drapeaux le 29 mai à la porte de Damas. Ainsi Ghaida Rinawi-Zoabi serait une ultra nationaliste intégriste dans la peau d'une pacifiste laïque d'extrême gauche…

Ces remous au sein de la coalition permettent à tout observateur honnête et soucieux de vérité de comprendre qu’en dépit de la bonne volonté affichée depuis un an par Mansour Abbas, leader de Raam, la réalité politique est que pour de nombreux Arabes israéliens, la seule et unique priorité reste le sort du peuple palestinien et ses revendications nationalistes.

Il faut se rendre à l'évidence: en formant ce gouvernement contre nature l'an dernier, Bennett n'a pas seulement fait voler en éclats le sionisme religieux et la droite, il a également dupé l'ensemble des Israéliens en leur faisant croire qu'il avait réussi l'exploit de réunir les contraires, de faire asseoir côte à côte les ennemis et les rivaux d'hier.

Derrière cette "union nationale" factice, il est parvenu à dissimuler le simple fait que, sur le fond, la communauté arabe israélienne n'avait pas vraiment changé, et qu'elle n'avait certainement pas renoncé à ses revendications nationalistes. Et même si Mansour Abbas a donné le change, ses collègues, les députés arabes israéliens de la Knesset, n'ont même pas fait l'effort de chasser le naturel. De facto, la seule véritable coalition que Bennett et Lapid ont formée a été la coalition anti-Bibi. Et même si dans certains secteurs leur gouvernement a réussi à promouvoir des projets importants, son seul véritable ciment aura été d'écarter Netanyahou du pouvoir.

Le coup d'éclat de Zoabi, qui se rajoute aux provocations d'Ahmed Tibi et aux déclarations incendiaires de plusieurs autres députés arabes, prouve que même des dizaines de milliards de shekels d'allocations pour le secteur arabe ne peuvent réellement bouleverser cette réalité. Le fait est que lorsque Raam a un problème, il va en discuter avec le roi Abdallah de Jordanie, avant même d'en parler à Bennett ou Lapid.

Drapeaux israéliens vs drapeaux palestiniens

De facto, la volonté de démission avortée de Zoabi intervient alors que les drapeaux sont au cœur du débat en Israël: ceux des Palestiniens brandis, ces dernières semaines, non seulement sur l'esplanade du mont du Temple, mais également près de la porte de Jaffa à Jérusalem et au cœur de l'université de Tel-Aviv. Et les drapeaux bleu et blanc qui ont été piétinés lors des obsèques de Shireen Abu Akleh, ou ceux qui ont été retirés précipitamment de leur véhicule par deux jeunes israéliennes qui risquaient de se retrouver en pleine manifestation arabe.

De facto, jamais depuis l'arrivée de députés arabes israéliens au sein de la coalition, le caractère juif de l'état d'Israël n'a été aussi ouvertement remis en cause, précisément autour de drapeaux. Comme si ces nationalistes palestiniens avaient compris que brandir leur drapeau était leur victoire et leur manière de remettre en cause la légitimité d'Israël…

Face à cela, la passivité du gouvernement a sauté aux yeux. Au lieu de monter au créneau et de clamer que celui qui bafoue le drapeau israélien et brandit celui des Palestiniens, sape les fondements de la présence d'Israël sur sa Terre, et conteste la légitimité de l'Etat hébreu, le gouvernement Bennett laisse passer…

L’équation est pourtant simple: celui qui affirme qu'il faut laisser les Palestiniens brandir leur drapeau, et exprimer ainsi leur sentiment nationaliste, ne comprend pas qu'il ne peut y avoir deux drapeaux pour la même Terre. Il ne comprend pas que ce drapeau palestinien n'est pas brandi en signe d'amitié et de coexistence pacifique, mais en signe de défiance, telle une provocation délibérée voire une adhésion au terrorisme.

Le coup d’éclat de cette députée laïque, tel un miroir supplémentaire placé en face de Naftali Bennett, devrait faire un peu plus comprendre à celui-ci qu’il est en sursis, et que le temps de son aventure à la tête du pouvoir est largement compté.